شكرا لقرائتكم خبر عن «أهلي ٢٠٠٧» يواجه الشمس غدًا في مهرجان البراعم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقى فريق البراعم لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٧، غداً السبت مع ضيفه الشمس، في المباراة التي تقام بينهما على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الرابعة من مهرجان البراعم للسوبر.

يدخل الأهلي المباراة وهو يمتلك في رصيده ٦ نقاط، جمعها من الفوز في مباراتين والخسارة مرة واحدة، حيث خسر في الجولة الأولى أمام النصر ١- ٢، وفاز على الدرب الأحمر ٥- صفر، وعلى سراي القبة ٦- ١، مسجلاً بذلك ١٢ هدفاً مقابل ٣ أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٧ حسين شكري مديراً فنياً، ومحمد ماهر مدرباً عاماً، وأنور وجدي مدرباً لحراس المرمى، وأشرف عثمان طبيباً، وأحمد فؤاد إدارياً، وإبراهيم رشاد المدلك.