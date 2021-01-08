شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان يضع استراتيجية جديدة للحفاظ على مودريتش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر زين الدين زيدان، المدير الفني لريـال مدريد، وضع استراتيجية جديدة للاعب وسط الفريق، لوكا مودريتش، ووفقا لشبكة «ديفنسا سنترال» الإسبانية، فإن زيدان تحدث مع مودريتش عقب مران الميرنجي، وأبلغه أنه سيحصل على راحة خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أن زيدان ينوي إقحام مودريتش في خطة تدوير اللاعبين خلال شهر يناير الجاري، حتى المراحل الأخيرة من الموسم، وأوضحت أن زيدان ينوي منح مودريتش فرصة للعب في الدوري وكأس السوبر، بينما سيحصل على راحة في كأس الملك.

كما يخطط زيزو أن يستريح مودريتش في أجزاء من الشوط الثاني بمباريات الدوري الإسباني، حتى يتأقلم مع الضغط الكبير في جدول المباريات.