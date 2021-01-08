شكرا لقرائتكم خبر عن جدل حول إقامة «أوليمبياد طوكيو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن يوشيهيدى سوجا، رئيس وزراء اليابان، حالة طوارئ فى العاصمة طوكيو والمناطق المحيطة بها، بسبب تفاقم أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد بالبلاد خلال الأسابيع الأخيرة.

وشهدت طوكيو عددًا قياسيًا من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد مؤخرًا، وازدادت مخاوف مسؤولى اليابان بشأن انتشار السلالة الجديدة للمرض، والتى تبين أنها أكثر قابلية للانتشار بين البشر. وقال سوجا فى تصريحات نقلتها شبكة «سكاى نيوز»: «لقد أصبح الوضع مقلقًا بشكل كبير فى جميع أنحاء البلاد، لدينا شعور قوى بحجم الأزمة». وأضافت الشبكة ذاتها أنه من المتوقع اتخاذ قرار بشأن دورة الألعاب الصيفية، المنتظر أن تحتضنها طوكيو فى الفترة بين 23 يوليو و8 أغسطس المقبلين، والتى تأجلت من صيف العام الماضى بسبب الأزمة ذاتها.

وتمتد حالة الطوارئ المنتظرة فى طوكيو ومحافظات سايتاما وكاناجاوا وتشيبا، التى تمثل حوالى 30% من سكان البلاد، إلى ما بين الثامن من يناير الحالى والسابع من فبراير المقبل.

كان «سوجا» قد تعهد فى وقت سابق بإجراء دورة ألعاب أوليمبية آمنة تمامًا، كما كانت هناك دعوات لحصول جميع الرياضيين المتنافسين على لقاح كورونا، وشدد سياسيون يابانيون على ضرورة المضى قدمًا تجاه إقامة دورة الألعاب الأوليمبية، رغم الشكوك العديدة التى أحاطت بتنظيم الحدث.

ومن المخطط أن يشارك ما يقرب من 15 ألف رياضى فى دورة الألعاب الأوليمبية المقبلة، ينتمون لـ 205 دول، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من الأجهزة الفنية والمسؤولين وكبار الشخصيات، وكذلك ممثلو رعاة الحدث ووسائل الإعلام.

ولم يتم الإعلان بشكل رسمى حتى الآن عن إمكانية استقبال أعداد من الجماهير خلال المنافسات، وكذلك إمكانية السماح للجماهير من الخارج بدخول البلاد.