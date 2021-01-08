شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس: مجموعة الزمالك هي الأصعب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق أيمن يونس، رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم بنادي الزمالك، على قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأسفرت قرعة دوري أبطال أفريقيا عن وقوع فريق الزمالك بالمجموعة الرابعة بجانب فرق الترجي التونسي ومولودية الجزائر الجزائري وتونغيث السنغالي.

وقال «يونس»، في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للنادي، إن مجموعة الزمالك هي الأصعب، مشيرا إلى أن الفريق تنتظره مباراة صعبة أمام الترجي التونسي الذي يبحث عن رد الاعتبار بعد هزيمته في السوبر الإفريقي ودوري الأبطال العام الماضي.

وأوضح أن فريق مولودية الجزائر من الفرق القوية التي تجيد اللعب داخل وخارج ملعبها ونجح في الإطاحة بالصفاقسي التونسي من البطولة القارية.

وأكد «يونس» أن الزمالك يمتلك أفضل اللاعبين في القارة الإفريقية، والجميع لديه الثقة الكاملة في إمكانياتهم وقدراتهم الفنية لحسم التأهل لربع النهائي ومواصلة المشوار نحو اللقب الإفريقي.