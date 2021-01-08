شكرا لقرائتكم خبر عن «بونوتشي»: يوفنتوس جائع لتحقيق الانتصارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد ليوناردو بونوتشى، قائد يوفنتوس، أن فريقه سيطر على مواجهة ميلان «من البداية حتى النهاية».

وأنهى يوفنتوس سلسلة اللاهزيمة التى تحصن بها ميلان منذ مارس من العام الماضى، بعدما تغلب عليه بنتيجة 3-1، على ملعب سان سيرو، ضمن مباريات الجولة الـ 16 للدورى الإيطالى.

وقال بونوتشى فى تصريحات لشبكة «سكاى سبورت إيطاليا»: «جئنا إلى ميلانو ونحن نعلم أنها مباراة مهمة للغاية، خاصة بعد نتائج عصر الجمعة (إنتر ونابولي)».

وأضاف: «سيطرنا على المباراة من البداية حتى النهاية، لقد خلقنا الكثير من الفرص، كنا نعلم أن ميلان يمكن أن يؤذينا بهجماته المرتدة، لكننا دافعنا بصلابة، وعملنا كفريق واحد، هذه هى الروح التى نحتاجها للتقدم إلى الأمام».

وعن هذا الموقف، قال بونوتشى: «كنا نعلم أننا سنلعب، لذلك ركزنا على الهدف.. نسير خطوة بخطوة فى البطولة، ونحقق فوزًا تلو الآخر، هذا يثبت أن الفريق لايزال جائعًا للانتصارات».