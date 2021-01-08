شكرا لقرائتكم خبر عن «كروس» يخوض المباراة رقم 300 مع ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت «ماركا»، الإسبانية، أن الألمانى تونى كروس، نجم ريال مدريد، على موعد مع الوصول إلى رقم مميز فى مباراة أوساسونا.

ويحل ريال مدريد ضيفًا على أوساسونا، مساء اليوم، ضمن مباريات الجولة الـ18 من بطولة الدورى الإسبانى لكرة القدم.

وبحسب صحيفة «ماركا»، الإسبانية، فإن كروس سيخوض المباراة رقم 300 له بقميص ريال مدريد أمام أوساسونا.

وانضم تونى كروس إلى ريال مدريد فى صيف 2014، قادمًا من صفوف بايرن ميونخ، ومنذ ذلك الحين وهو عنصر أساسى لا غنى عنه فى تشكيلة الميرنجى، كما حقق العديد من البطولات والإنجازات مع الفريق الملكى خلال السنوات الماضى.

وخلال 299 مباراة فى مختلف المسابقات، ساهم كروس فى 100 هدف لصالح ريال مدريد، حيث سجل 30 هدفًا، وقدم 70 تمريرة حاسمة.