شكرا لقرائتكم خبر عن بيريز يرفض منح راموس زيادة في عقده الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت تقارير إعلامية إسبانية أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريـال مدريد، لن يمنح سيرجيو راموس، لاعب فريق الميرنجى، أي يورو إضافي في العقد الجديد.

وينتهي عقد راموس مع ريـال مدريد في الصيف المقبل، لكن هناك اختلافات مع الإدارة حول الراتب السنوي في العقد الجديد، وكانت تقارير إسبانية قالت إن ريـال مدريد عرض على راموس التجديد لموسمين، مع تخفيض راتبه الحالي بنسبة 10%، لكن اللاعب رفض الأمر.

وقالت التقارير، إن لاعبى ريـال مدريد وضعوا زميلهم سيرجيو راموس في موقف حرج بشأن تجديد عقده مع النادي الملكي، وأشارت إلى أن هناك لاعبين في ريـال مدريد مستعدون لخفض رواتبهم من جديد، لمساعدة النادي الملكي في الأزمة الاقتصادية الحالية.