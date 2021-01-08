شكرا لقرائتكم خبر عن «موندو ديبورتيفو» تكشف عن موقف برشلونة النهائي من ديباي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم نادي برشلونة موقفه بشأن إمكانية التعاقد مع الهولندي ممفيس ديباي، مهاجم ليون، خلال الميركاتو الشتوي الجاري، وحاول برشلونة ضم ديباي في الصيف، لكن الأزمة المالية حرمته من الوفاء بالشروط المالية التي وضعها ليون، لإبرام الصفقة.

ووفقًا لصحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية، فإن رونالد كومان، مدرب برشلونة، يصر على التعاقد مع ديباي في الشتاء، لتخفيف حدة غياب أنسو فاتي بسبب الإصابة، وأشارت إلى أن الموقف في الإدارة الفنية لبرشلونة مختلف، حيث إنهم لا يقللون من أهمية ممفيس ديباي، لكن يرون أن الصفقة غير ممكنة في الميركاتو الشتوي، وقد يأتي مجانا في الصيف المقبل.

وأوضحت أن برشلونة لن يتعاقد مع ديباي في يناير الجاري، طالما لم يتم بيع أي لاعب، وهذه الرسالة وصلت للنجم الهولندي الذي فتح الباب مؤخرا أمام الاستمرار مع ليون حتى نهاية الموسم.