شكرا لقرائتكم خبر عن باريس سان جيرمان يعلن عن أولى صفقاته الشتوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن أولى صفقاته الجديدة لفترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأشار النادي الباريسي، في بيان رسمي، إلى تعاقده مع المهاجم الفرنسي الواعد سيكو يانساني بعقد مدته موسمان ونصف الموسم حتى صيف 2023.

وأوضح البيان أن يانساني المولود في 28 إبريل 2003 سينضم لصفوف بي إس جي قادما من نادي ديجون، ويجيد مهام المراكز الثلاثة لخط الهجوم، ووقّع المهاجم الفرنسي الواعد على أول تعاقد احترافي له، وسينضم لفريق الشباب تحت 19 سنة بالنادي.