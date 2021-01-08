شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة دوري الأبطال.. التاريخ ينصف الزمالك أمام الترجي ‏التونسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أوقعت قرعة مجموعات دوري أبطال أفريقيا نسخة 2020- 2021، فريق نادي الزمالك في مجموعة تضم أندية الترجي التونسي ومولودية الجزائر وتانجيت السنغالي.

ولم يسبق للزمالك أن واجه مولودية الجزائر من قبل في بطولات الأندية الأفريقية، كذلك بطل السنغال الذي يشارك للمرة الأولى في دوري الأبطال.

بينما تقابل الزمالك أمام الترجي في 9 مواجهات أفريقية سابقة، منها 3 مباريات في العام المنصرم 2020.

باكورة مواجهات الزمالك بالترجي كان في موعد تاريخي بنهائي أفريقيا للأندية أبطال الدوري عام 1994، وحسم التعادل السلبي لقاء القاهرة وتُوج الترجي بثلاثية في المنزه.

وتجدد الموعد في مجموعات دوري الأبطال 2002، وتعادل الفريقان إيجابياً بالمنزه، وفاز الزمالك بالقاهرة برأسية مدحت عبدالهادي.

وفي مجموعات دوري الأبطال 2005 تقابل الطرفان من جديد، وحسم التعادل الإيجابي لقاء ملعب المقاولون العرب قبل أن يتمكن الزمالك من تحقيق «ريمونتادا» والفوز في المنزه بهدفي حازم إمام وجونيور.

وفي العام المنصرم أوقعت القرعة الفريقين وجهاً لوجه وفاز الزمالك في القاهرة بنتيجة 3/1 وخسر في رادس بهدف، وتأهل بطل مصر إلى نصف النهائي، فضلاً عن حسم الفارس الأبيض لقاء السوبر الأفريقي على حساب بطل تونس في لقاء الدوحة بنتيجة 3/1.

إجمالًا من بين 9 مواجهات جمعت الفريقين، فاز الترجي في مناسبتين فقط، مقابل 4 انتصارات للزمالك، و3 تعادلات.