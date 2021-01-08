شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على مواعيد مباريات الزمالك بدور المجموعات الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أسفرت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا عن وقوع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في المجموعة الرابعة بجانب فرق الترجي ومولودية الجزائر وتونغيث. وأعلن الاتحاد الأفريقي «كاف» عن جدول مباريات الزمالك في دور المجموعات وجاء كالتالي: الجولة الأولى 12-13 فبراير، الزمالك ضد مولودية الجزائر الجولة الثانية 23 فبراير: تونغيث ضد الزمالك الجولة الثالثة 5-6 مارس: الترجي ضد الزمالك الجولة الرابعة 16 مارس: الزمالك ضد الترجي الجولة الخامسة 2-3 أبريل: مولودية الجزائر ضد الزمالك الجولة السادسة 9-10 أبريل: الزمالك ضد تونغيث. الوضع في مصر

اصابات 146,809

تعافي 116,775

وفيات 8,029