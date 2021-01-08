شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ الأهلي أمام منافسيه في مجموعة دوري الأبطال.. تفوق أحمر وذكرى سيئة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجريت اليوم قرعة مرحلة المجموعات من دوري أبطال أفريقيا وأسفرت عن وقوع النادي الأهلي في مجموعة تضم أندية فيتا كلوب الكونغولي والمريخ السوداني وسيمبا التنزاني.

ونستعرض من خلال السطور التالية تاريخ مواجهات الأهلي أمام منافسيه الثلاثة بالمجموعة:

فيتا كلوب: لعب الأهلي أمامه مباراتين فقط وذلك في مجموعات دوري الأبطال 2018 -2019، وفاز الأهلي بالقاهرة بهدفين نظيفين وخسر في الكونغو بهدف دون رد.

المريخ السوداني: خاض الأهلي أمامه 6 مباريات في دوري الأبطال عامي 1983 و2002، وأبطال الكؤوس عام 1993، وحسم التعادل نتيجة مباراة واحدة، بينما فاز الأهلي في 4 مرات، والمريخ انتصر في مرة وحيدة، وشهدت نسخة 1993 من أبطال الكؤوس انتصار الأهلي ذهاباً إياباً، بنتيجتي 2/1 و5/1.

سيمبا التنزاني: تقابل الأهلي أمام بطل تنزانيا في 4 مواجهات، وذلك في أبطال الكؤوس عام 1985 بالدور الثاني وفاز سيمبا ذهاباً 2/1 وانتصر الأهلي بالقاهرة بهدفين نظيفين، وبمجموعات دوري الأبطال 2018-2019 فاز الأهلي بخماسية نظيفة بملعبه وخسر بهدف في تنزانيا.

بقى أن نذكر أن الأهلي يمتلك ذكرى سيئة بوجوده في مجموعة واحدة مع كل من سيمبا وفيتا، ففي نسخة 2018-2019 وقع المارد الأحمر رفقة الناديين سالفي الذكر، وتلقى الخسارة الأكبر في تاريخه الأفريقي في دور الثمانية عقب المرور من المجموعات، وذلك على يد صن داونز بخماسية، ودع على إثرها تلك النسخة.