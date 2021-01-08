شكرا لقرائتكم خبر عن ميلان يبدأ خطة التعاقد مع خليفة إبراهيموفيتش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستهدف نادي ميلان الإيطالى، ضم مهاجم جديد، سيخلف زلاتان إبراهيموفيتش، في قيادة هجوم الروسونيري خلال الموسم المقبل، ويكون إضافة لخط هجوم الفريق في ظل خطة ادارة النادى لإستعادة مكانة الميلان في إيطاليا وعلى الصعيد الأوروبى.

وينتهي عقد إبرا مع ميلان في الصيف المقبل، ولا توجد أي مفاوضات بين الطرفين حتى الآن بشأن التجديد، وفقا لصحيفة «توتو سبورت» الإيطالية، فإن ميلان طلب بشكل مفاجئ، التعاقد مع أندريا بيلوتي، مهاجم تورينو، خلال الصيف المقبل، وأشارت إلى أن ميلان يجري محادثات حاليا مع أوربانو كايرو، رئيس نادي تورينو، حول الصفقة.

يذكر أن بيلوتي هدف قديم لميلان، حيث حاول الروسونيري التعاقد معه قبل 3 سنوات أثناء بيع النادي إلى الصينيين، لكن تورينو بالغ في الشروط المادية للصفقة.