شكرا لقرائتكم خبر عن الباطن يصدم الهلال بالتعادل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واصل فريق الهلال مسلسل التفريط بالنقاط بعد أن خرج بالتعادل الإيجابي مع مضيفه الباطن بهدفين لكل منهما في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب نادي الباطن ضمن لقاءات الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهد اللقاء قوة وإثارة من الفريقين، وبدأ الهلال التسجيل بتسديدة قوية من محمد كنو (د:25)، ورد عليه يوسف الجبلي بهدف التعادل (د:35)، وقبيل نهاية الشوط الأول أضاف بافيتيمبي غوميز الهدف الثاني للهلال (د:43).

وفي الشوط الثاني أدرك الباطن التعادل مجدداً برأسية مدافعه ريناتو شافيز (د:61)، وبعد 7 دقائق كوقت بدل ضائع أعلن الحكم أحمد الرميخاني نهاية اللقاء بالتعادل بهدفين لكل منهما.

وبهذه النتيجة يحقق الهلال التعادل الثالث على التوالي ليواصل تفريطه للنقاط ويصل للنقطة 25 ومحتفظاً بصدارته، فيما وصل الباطن للنقطة 12 وفي المركز الثاني عشر مؤقتاً.