شكرا لقرائتكم خبر عن ‏منصور بن زايد يمتلك أقدم نسخة من كأس إنجلترا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مانشستر سيتي الإنجليزي أن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة مالك النادي أصبح يملك أقدم نسخة موجودة من كأس إنجلترا ⁦والتي تعود للفترة بين عامي 1896-1910 بعد شرائها في مزاد‏.

وأكد النادي الإنجليزي في بيان أنه "وتماشياً مع رغبة سمو الشيخ منصور، فقد تم تقديم هذا الكأس على سبيل الإعارة إلى متحف ⁦كرة القدم‬⁩ في مانشستر، حيث كانت موجودة به منذ عام 2005،حيث أن ‏الهدف هو إبقاء هذه النسخة التاريخية من الكأس في متناول جميع عشاق كرة القدم لزيارتها والاستمتاع بها".

‏وكانت كأس إنجلترا‬ أول بطولة يفوز بها مانشستر سيتي وذلك في عام 1904 حين تغلب السماوي في النهائي على بولتون واندررز بهدف دون رد، ليكون وقتها أول ناد كرة قدم محترف من مدينة مانشستر يحقق إنجازاً كبيراً.