شكرا لقرائتكم خبر عن حسن أحمد مدرباً للطلبة العراقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

سمّت الهيئة الإدارية لنادي الطلبة الرياضي العراقي، حسن أحمد مدرباً لفريقها الكروي الأول خلفاً للمستقيل أحمد خلف.

وذكرت إدارة الطلبة في بيان، أن المدرب حسن أحمد سيتولى تدريب فريق الطلبة الكروي ويساعده كل من بهاء كاظم وحيدر محمد أبو عجة ومدرب الحراس سعد ناصر.

وأضافت: إن إدارة نادي الطلبة قررت توجيه العقوبة بحق عدد من لاعبي الفريق؛ بسبب النتائج السلبية التي تعرض لها الفريق.

يذكر أن المدرب حسن أحمد أشرف على تدريب فريق النجف في الموسمين الماضي والحالي، لكنه استقال منه بسبب عدم التزام إدارة النادي بتسديد مستحقات اللاعبين.

ويعد حسن أحمد من أفضل المدربين العراقيين الذين نجحوا في مهامهم التدريبية خلال السنوات الأخيرة؛ إذ حقق نتائج جيدة مع فريق نفط ميسان، ثم نتائج متميزة مع فريق النفط وكان قريباً جداً من خطف لقب الدوري قبل مواسم عدة.