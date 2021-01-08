شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مباريات في الجولة الثامنة لدوري الأولى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق الجولة الثامنة من دوري الدرجة الأولى مساء اليوم الجمعة، وتقام 3 مباريات تجمع التعاون

والحمرية، والذيد و دبا الفجيرة، ومصفوت والعربي في الخامسة إلا عشر دقائق،وتختتم الجولة السبت بإقامة مباراتي دبا الحصن والإمارات ،ومسافي والعروبة.

ويملك التعاون الثامن 7 نقاط ولضيفه الحمرية 9 نقاط في المركز السادس، فيما يدخل الذيد مباراته مع دبا الفجيرة وهو يملك نقطة واحده في المركز الأخير ،ولدبا الفجيرة 11نقطة في المركز الخامس ولمصفوت ثلاث نقاط ، فيما للعربي ست نقاط في المركز التاسع .