قرعة مجموعات دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي يتجنب الزمالك.. وفيتا كلوب وسيمبا والمريخ.. والفارس الأبيض مع الترجي

الشارقة - اميمة ياسر - أقيمت مراسم قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2020/2021 بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عصر اليوم الجمعة في العاصمة المصرية القاهرة، والتي أسفرت عن تجنب الأهلي لغريمه الزمالك.

وأسفرت قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا المقامة حاليا في القاهرة، عن وقوع النادي الأهلي حامل لقب البطولة ضمن المجموعة التي تضم أندية فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني والمريخ السوداني.

حيث تبدأ مباريات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2021 في 12 فبراير 2021 بالجولة الأولى، وستنتهي بالجولة السادسة في 10 أبريل 2021.

ويشارك في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا 16 ناديا هم:

التصنيف الاول: الأهلي (مصر) – الوداد (المغرب) – مازيمبي (الكونغو) – الترجي (تونس). حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

التصنيف الثاني: الزمالك (مصر)- صن داونز (جنوب افريقيا)- حوريا كوناكري (غينيا) - فيتا كلوب (الكونغو).

التصنيف الثالث: سيمبا (تنزانيا) - مولوديه الجزائر (الجزائر)- بترو اتليتكو (أنجولا)- الهلال (السودان).

التصنيف الرابع : كايزر تشيفز (جنوب افريقيا)- تونغيث (السنغال) - شباب بلوزداد (الجزائر) – المريخ (السودن).

وتعتمد لائحة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بشكل أساسي على تصنيف الأندية بناء على تصنيف كاف للسنوات الخمس الأخيرة، إضافة على معايير تضعها لجنة مسابقات الأندية في الحالات الطارئة وفقًا لرؤية الأعضاء.

ويعتمد تصنيف كاف للسنوات الخمس الأخيرة على نتائج الأندية في البطولات التي يشرف عليها، وبناء عليه فإن كل فريق يحصد نقاط من مشاركاته في السنوات الخمس الأخيرة ويختلف معامل قيمة كل بطولة حسب تاريخها حيث أن بطولة 2019-2020 تمنح معامل نقاط أكثر من سابقتها وهكذا حتى السنة الخامسة.



ووقع الأهلي حامل اللقب في مجموعة ضمت معه فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني والمريخ السوداني، فيما تواجد الزمالك الوصيف في المجموعة الرابعة التي تضم كلا من الترجي التونسي، مولودية الجزائر وتونجيبت السنغالي.

وأسفرت القرعة عن مجموعة نارية بتواجد كل من مازيمبي الكونجولي وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني وشباب بلوزداد الجزائري في المجموعة الثانية. حسبما نشر موقع "يلا كورة".

وكان الأهلي والزمالك طرفا المباراة النهائية في النسخة الماضية من البطولة القارية تأهلا إلى دور المجموعات بعدما نجح المارد الأحمر في إقصاء سونيديب بطل النيجر، فيما تأهل الفارس الأبيض اعتباريًا بعد انسحاب جازيل التشادي.

مجموعات دوري أبطال إفريقيا:

المجموعة الأولى A: الأهلي (مصر) - فيتا كلوب (الكونغو) - سيمبا (تنزانيا) - المريخ (السودان).

المجموعة الثانية B: مازيمبي (الكونغو) - صنداونز (جنوب إفريقيا) - الهلال (السودان) - شباب بلوزداد (الجزائر).

المجموعة الثالثة C: الوداد (المغرب) - حوريا (غينيا) - بترو أتلتيكو (أنجولا) - كايزر تشيفز (جنوب إفريقيا).

المجموعة الرابعة D: الترجي (تونس) - الزمالك (مصر) - مولودية الجزائر (الجزائر) - تونجيت (السنغال).

مواعيد مباريات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا:

الجولة الأولى: 12/13 فبراير 2021.

الجولة الثانية: 23 فبراير 2021.

الجولة الثالثة: 5/6 مارس 2021.

الجولة الرابعة: 16 مارس 2021.

الجولة الخامسة: 2/3 أبريل 2021.

الجولة السادسة: 9/10 أبريل 2021.

وكان تصنيف الأندية جاء كالتالي:

المستوى الأول: الأهلي (مصر) - الوداد (المغرب) - الترجي (تونس) - مازيمبي (الكونغو).

المستوى الثاني: الوعاء الثاني: الزمالك (مصر) - صنداونز (جنوب إفريقيا) - حوريا (غينيا) - فيتا كلوب (الكونغو).

المستوى الثالث: الهلال (السودان) - بترو أتلتيكو (أنجولا) - سيمبا (تنزانيا) - مولودية الجزائر (الجزائر).

المستوى الرابع: المريخ (السودان) - شباب بلوزداد (الجزائر) - تونجيت (السنغال) - كايزر تشيفز (جنوب إفريقيا).