"كهربا ومحمد شريف" في الهجوم.. موسيماني يبتكر طريقة جديدة.. وتشكيل الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا

الشارقة - اميمة ياسر - استقر الجنوب أفريقي بيستو موسيماني المدير الفني للأهلي على تشكيل فريقه لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الأسبوع السادس من بطولة الدوري الممتاز.



ويستضيف سيراميكا كليوباترا، الأهليفي السابعة من مساء اليومفي المباراة التي يحتضنها ستادالسويسفي تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا.

وفشل الأهلي في تحقيق الفوز الرابع توالياً الجولة الماضية أمام وادي دجلة في لقاء انتهى بتعادل سلبي، بسبب غياب 12 لاعب عن صفوف القلعة الحمراء، من بنيهم 7 إصابات كورونا. حسبما نشر موقع "مصراوي".



واستعاد الأهلي عدداً كبيراً من الغائبين عنه في المباراة الماضية، لتنتعش قائمته وينجلي النقص العددي الذي أرقه في مواجهة دجلة الأخيرة، ويزداد الدعم لتحقيق الانتصار.

ويتجه موسماني للإعتماد على طريقة 4-3-3 لأول مرة علي أن يقود الهجوم محمد شريف وطاهر محمد طاهر ومحمود عبد المنعم "كهربا".

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي بتشكيل مكون من:حراسة المرمى: محمد الشناوى.

خط الدفاع:أحمد رمضان بيكهام، بدر بانون، أيمن اشرف، علي معلول

خط الوسط: حمدى فتحى، أليو ديانج، أكرم توفيق.

الهجومي: طاهر محمد طاهر ، كهربا ، محمد شريف.