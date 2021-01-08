هالر من وست هام الى اياكس امستردام

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لاهاي: انتقل المهاجم الفرنسي-العاجي سيباستيان هالر من وست هام الانكليزي الى اياكس امستردام الهولندي لمدة اربعة مواسم مقابل صفقة بلغت 22,5 مليون يورو كما اعلن الاخير الجمعة.

وجاء في بيان صادر النادي الهولندي "توصل اياكس ووست هام وسيباستيان هالر الى اتفاق يقضي بانتقال اللاعب الفرنسي-العاجي".

وتعتبر الصفقة الاغلى لاستقطاب احد اللاعبين الى الدوري الهولندي بحسب الموقع الرسمي لاياكس.

وسيلعب هالر بإشراف مدربه السابق اريك تن هاغ الذي اكتشفه لدى تدريبه نادي اوتريخت من 2014 الى 2017.

ويستطيع الدولي العاجي خوض اول مباراة رسمية له في صفوف فريقه الجديد في مباراة القمة ضد الغريم التقليدي ايندهوفن الاحد.

ويتصدر اياكس ترتيب الدوري المحلي متقدما بفارق نقطة واحدة عن ايندهوفن.