شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: الأهلى لا يلعب على معظم الملاعب ومبدأ تكافئ الفرص غير موجود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى الإعلامى خالد الغندور، أن مبدأ تكافؤ الفرص غير موجود فى مسابقة الدورى العام، خاصة وأن الأهلى والزمالك لا يلعبان على الكثير من الملاعب، وكتب الغندور عبر حسابه الشخصى على فيس بوك: مبدأ تكافئ الفرص مش موجود بيراميدز و كل الفرق تلعب علي كل الملاعب و الزمالك لا يلعب علي بعض الملاعب و الاهلي لا يلعب في معظم الملاعب هل فيه دوري كده و هل ده فيه عدالة التنافس.



خالد الغندور

وجاءت قرعة دور المجموعات لدوي أبطال أفريقيا لتضع الأهلي والزمالك قطبي الكرة المصرية في منافسات مختلفة في هذه المرحلة الصعبة من عمر البطولة القارية التى يحمل الأهلي لقبها فيما حل الزمالك وصيفاً لها.

ويلعب الأهلي في المجموعة الإولى ، مع المريخ السوداني وسميبا التنزاني وفيتا كلوب الكونغولي ، فيما جاء الزمالك في المجموعة الرابعة ومعه ، كلاً من الترجي التونسي ومولودية الجزائر وتونجيث السنغالي الذي يشارك لأول مرة في المسابقة والذي أطاح بالرجاء المغربي من البطولة في دور الـ32.

وتضم المجموعة الثانية ، كلاً من مازيمبي الكونغولي وصنداونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني وشباب بلوزداد الجزائري ، أما المجموعة الثالثة فتضم كلاً من : الوداد المغربي وهورويا كوناكري الغيني وبترو أتليتكو الأنجولي وكايزر تشيفيز الجنوب إفريقي .

وتم سحب قرعة دور المجموعات منذ قليل بمقر الإتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” مدينة السادس من أكتوبر واسفرت عن وقوع الأهلي حامل اللقب الأفريقي مع أبطال السودان وتنزانيا والكونغو ، فيما جاء الزمالك _الوصيف_ في المجموعة الرابعة ومعه ، كلاً من الترجي التونسي ومولودية الجزائر وتونجيث السنغالي الذي يشارك لأول مرة في المسابقة.