شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عيد عن قرعة الزمالك فى أفريقيا: اللى زعلان يبص على المجموعة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى أحمد عيد عبد الملك أن مجموعة نادى الزمالك فى دورى أبطال أفريقيا، والتى تضم الترجي ومولودية الجزائر وتونغجيت السنغالي، ليست صعبة بقدر المجموعة الثانية والتى يأتى على رأسها فريق صن داونز الجنوب أفريقى، وكتب عبد الملك عبر حسابه الشخصى على تويتر: الي زعلان من مجموعة الزمالك يبص علي المجموعة دي: المجموعة B : مازيمبي - صنداونز - الهلال - شباب بلوزداد.

واصل: من بدري كدة المجموعة مش سهلة زي ما بعض الناس بيقولو لازم تركيز من بدري و ال ٩ نقط علي ملعبك لازم تاخدهم اولاً و بعدين تدور انك تجمع من ٣ ملاعب اصعب من بعض اللعب في السنغال صعب جداً و كمان فرق شمال افريقيا ماتشاتها دايماً فيها ندية ربنا يسهل و نصعد اول ونريح نفسنا من الحسابات .



احمد عيد



عيد عبد الملك

وأسفرت قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا المقامة حاليا في القاهرة، عن وقوع نادي الزمالك ضمن المجموعة الرابعة التي تضم أندية الترجي ومولودية الجزائر وتونغجيت السنغالي، وتبدأ مباريات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2021 في 12 فبراير 2021 بالجولة الأولى، وستنتهي بالجولة السادسة في 10 أبريل 2021.

ويشارك في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا 16 ناديا هم:

التصنيف الاول: الأهلي (مصر) – الوداد (المغرب) – مازيمبي (الكونغو) – الترجي (تونس).

التصنيف الثاني: الزمالك (مصر)- صن داونز (جنوب افريقيا)- حوريا كوناكري (غينيا) - فيتا كلوب (الكونغو).

التصنيف الثالث: سيمبا (تنزانيا) - مولوديه الجزائر (الجزائر)- بترو اتليتكو (أنجولا)- الهلال (السودان).

التصنيف الرابع : كايزر تشيفز (جنوب افريقيا)- تونغيث (السنغال) - شباب بلوزداد (الجزائر) – المريخ (السودن).

وتعتمد لائحة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بشكل أساسي على تصنيف الأندية بناء على تصنيف كاف للسنوات الخمس الأخيرة، إضافة على معايير تضعها لجنة مسابقات الأندية في الحالات الطارئة وفقًا لرؤية الأعضاء.

ويعتمد تصنيف كاف للسنوات الخمس الأخيرة على نتائج الأندية في البطولات التي يشرف عليها، وبناء عليه فإن كل فريق يحصد نقاط من مشاركاته في السنوات الخمس الأخيرة ويختلف معامل قيمة كل بطولة حسب تاريخها حيث أن بطولة 2019-2020 تمنح معامل نقاط أكثر من سابقتها وهكذا حتى السنة الخامسة.

جدير بالذكر أن الأهلي هو حامل لقب البطولة بالفوز على غريمه الزمالك 2-1 في نهائي القرن، ويحمل الرقم القياسي في عدد التتويج باللقب الإفريقي برصيد 9 ألقاب.