7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة، الموافق 8 يناير 2021، العديد من الأحداثالرياضية الهامة وأبرزها، اتحاد الكرة يكشف حقيقة تقليص عقوبة إيقاف مهاجم بيراميدز لـ4 مباريات، و الزمالك ينتظر وصول فرجانى ساسى واللحاق بالفريق فى السويس

اتحاد الكرة يكشف حقيقة تقليص عقوبة إيقاف مهاجم بيراميدز لـ4 مباريات

كشف مسئولو لجنة المسابقات باتحاد الكرة حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية حول تخفيف عقوبة محمود وادى مهاجم بيراميدز لتصبح 4 مباريات فقط بدلا من 8 مباريات، وأوضح مسئولو اللجنة أنه لا صحة لذا الأمر خاصة أن العقوبة جاءت وفقا للائحة اللجنة بعد تعديلها.

سلبية مسحة ثلاثى سلة الأهلى وعودتهم للتدريبات

اسفرت المسحة التي خضع لها الثلاثى عمر طارق، و محمد مصطفى ، و عبد الفضيل إبراهيم لاعبى كرة السلة بالنادى الأهلى عن سلبية العينة، وتأكد سلامتهم من فيروس كورونا الذى تعرضوا للإصابة به خلال الأيام الماضية .

المحمدى يزف بشرى سارة لجمهور الإسماعيلى: 3 أسابيع تفصلنى عن العودة للملعب

زف باهر المحمدى مدافع الإسماعيلى بشرى سعيدة لجماهير ناديه من قلب مطار القاهرة، حيث يستعد للسفر مع الدراويش للمغرب لمساندة زملائه فى موقعة الرجاء المغربى المقرر لها مساء الاثنين المقبل فى إطار إياب نصف نهائى البطولة العربية، حيث قال المحمدى فى تصريحات لـ"الموقع الرسمى للإسماعيلى" "سأعود قريبا للملاعب أحتاج من أسبوعين إلى ثلاثة قبل الانضمام لتدريبات فريقى من جديد".

الجودو يطير إلى قطر للمشاركة بالبطولة المؤهلة للأولمبياد

غادرت بعثة منتخب الجودو إلى قطر للمشاركة فى بطولة الماسترز العالمية والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2021، وتقام البطولة فى الفترة من 8 إلى 14 يناير الجارى، بمشاركة أفضل 36 لاعبا فى الترتيب الدولى بكل وزن من أوزان البطولة.

الزمالك ينتظر وصول فرجانى ساسى واللحاق بالفريق فى السويس

ينتظر الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى، وصول الدولى التونسى فرجانى ساسى إلى القاهرة، مساء اليوم الجمعة، على أن يلحق اللاعب بفريقه الذى سيتوجه إلى السويس بعد خوض المران الجماعى على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، أولاً ثم التوجه إلى السويس لمواجهة طلائع الجيش غدًا السبت.

الأهلى يرفض منح جيبرالدو باقى عقده ويطالبه بالموافقة على العروض الخارجية

طلب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي من الإنجولي جيرالدو لاعب الفريق قبول أحد العروض التى تلقاها مؤخراً من أجل الرحيل عن النادي بعد رفع اسمه من القائمة ووضعه في قائمة الإنتظار ، وأكد مدير الكرة بالأهلي للجناح الأنجولي أن النادي يُقدر ويحترم الفترة التى قضاها بين صفوف القلعة الحمراء ويعتز بها لكن الفترة المقبلة لن يكون له مكان مع الفريق لذا عليه قبول إحدى العروض المعروضة عليه دون إثارة مشاكل.

اتحاد الكرة يستعين بـ"محمد عفيفى" رئيسا للجنة التأريخ والتوثيق باحتفالية المئوية