تعرف على مواعيد مباريات الأهلى والزمالك بدورى المجموعات الإفريقى

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القاهرة - سامية سيد - مواعيد مباريات الأهلى والزمالكأعلن الاتحاد الافريقى لكرة القدم، مواعيد مباريات الأهلى والزمالك فى دورى المجموعات الافريقى، حيث تنطلق مباريات الجولة الأولى فى 12- 13 فبراير وتقام مواجهة الجولة الثانية فى 23 فبراير وتنطلق الجولة الثالثة فى 5 - 6 مارس، أما الجولة الرابعة 16 مارس ، أما الجولة الخامسة.. 2 - 3 أبريل بينما تقام الجولة السادسة 9 - 10 أبريل .

يلتقى النادى الأهلى فى مباراة الافتتاح مع المريخ السودانى بالقاهرة بالجولة الأولى فيما يواجه فى الجولة الثانية سيمبا التنزانى وفى الجولة الثالثة يلتقى مع فيتا كلوب ويلتقى الأهلى مع فيتا كلوب فى الجولة الرابعة ثم المريخ السودانى فى الجولة الخامسة ويختتم الأهلى مواجهاته مع سيمبا فى القاهرة.

أما بالنسبة للزمالك فجاءت مبارياته كالتالى :

الجوله الاولى | الزمالك × مولودية الجزائر | مصر 12-13 فبراير

الجوله الثانية | تونجيت × الزمالك | السنغال 23 فبراير

الجوله الثالثه | الترجي × الزمالك | تونس 5-6 مارس

الجوله الرابعه | الزمالك × الترجي | مصر 16 مارس

الجوله الخامسة | مولودية الجزائر × الزمالك | الجزائر 2-3 ابريل

الجوله السادسه | الزمالك × تونجيت | مصر 9-10 ابريل