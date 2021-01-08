شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب اليابانى لكرة اليد يزور منطقة الأهرامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت اليوم الجمعة، منطقة آثار الهرم المنتخب اليابانى لكرة اليد، والذى سيشارك فى النسخة الـ 27 لبطولة العالم لكرة اليد للرجال 2021، والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 وحتى 31 يناير الجارى.

المنتخب اليابانى لكرة اليد يزور منطقة الأهرامات

تأتى هذه الزيارة فى إطار مشاركة وزارة السياحة والآثار فى هذه البطولة من خلال تقديم بعض البرامج اللوجيستية والسياحية للفرق المشاركة فى البطولة ولجماهير المشجعين اللذين سيحضرون من الخارج لتشجيع فرقهم.

وخلال تواجدهم بالقاهرة للمشاركة فى البطولة، حرص الفريق اليابانى على زيارة منطقة الأهرامات وأبو الهول والبانوراما، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المقررة من قبل الاتحاد الدولى لكرة اليد لأعضاء الفرق المشاركة، وتلك الخاصة بزيارة المواقع والمتاحف الأثرية في مصر.

جدير بالذكر أن هذا الفريق اليابانى هو أول فريق مشارك فى البطولة يصل إلى القاهرة.