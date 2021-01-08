شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى مع أندية السودان.. البداية بالخطيب والنهاية بقفشة والخماسية أكبر انتصار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا المقامة حاليا في القاهرة، عن وقوع النادي الأهلي حامل لقب البطولة ضمن المجموعة التي تضم أندية فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني والمريخ السوداني ، حيث تبدأ مباريات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2021 في 12 فبراير 2021 بالجولة الأولى، وستنتهي بالجولة السادسة في 10 أبريل 2021.

ويتسلح الأهلي أمام المريخ السودانى بنتائج متميزة على حساب أندية السودان، برصيد سبعة انتصارات من أصل 14 مواجهة والتعادل في 4 مواجهات والهزيمة في 3 آخرين، وأمطر الفريق الأهلاوي شباك الأندية السودانية 18 مرة واهتزت شباكه في 11 مناسبة.

وكانت أولى مباريات الأهلي أمام الأندية السوادنية بمواجهة المريخ بالدور الأول لبطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري عام 1983، وفاز الأهلي ذهاباً بملعبه بالقاهرة بهدف دون رد، وقص محمود الخطيب في ذلك اليوم شريط أهداف مباريات الأهلي أمام أندية السودان وسجل هدف المباراة الوحيد.

وفى المواجهة الأخيرة بين الاهلى وأندية السودان ، صعد المارد الأحمر لدور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا بعدما تعادل بهدف لمثله مع الهلال السوداني خلال المباراة التى جمعتهما باستاد الجوهرة الزرقاء بام درمان ضمن ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا ، تقدم محمد مجدى قفشة للأهلي في الدقيقة 48 وتعادل للهلال عبد الرازق عمر في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع ، فى مباراة شهدت نزول الجماهير لأرض الملعب قبل أن يستكمل الاهلى رحلته ويتوج بطلا للقارة الافريقية للمرة التاسعة على التوالى بالفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف.

الأندية السودانية استمرت في أول 7 مباريات من أصل 13 جمعتها بالأهلي عاجزة عن تحقيق أي انتصار، سواء داخل أو خارج ملعبها، بدايةً من لقاء عام 1983، إلى أن نجح فريق المريخ في تحقيق أول انتصار للكرة السودانية على الأهلي في إياب دور الـ 16 لدوري أبطال أفريقيا 2002 بنتيجة 3/1 ورغم ذلك تأهل الأهلي إلى مرحلة المجموعات وقتها.

انتصار وحيد لأندية السودان في القاهرة وسط أنصار الأهلي، وذلك في ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا 2002 بهدف نظيف فاز به فريق الهلال.

انتصار وحيد حققه فريق النادي الأهلي على الأراضي السودانية ولكن في إياب دور الـ 16 لأفريقيا لأبطال الكؤوس وانتصر يومها على المريخ في عقر داره بنتيجة 5/1 وهو الانتصار الذي جسد أكبر نتيجة في تاريخ مواجهات بطل مصر أمام نظرائه السودانيين.

أما بالنسبة للمواجهات التي جمعت الأهلي بالهلال، فتقابلا في 8 مباريات منها مباراتان في الدور النهائي لبطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري عام 1987 والتي تُوج بها الفريق الأحمر ، ونجح الأهلي في الفوز في 3 مباريات، في حين فاز الهلال مرتين، وحسم التعادل نتيجة ثلاثة مباريات.