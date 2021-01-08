شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الاول ..تعادل سلبى بين بيراميدز و البنك الاهلى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة بيراميدز و البنك الاهلى بالتعادل السلبى ، فى المواجهة التى تجمع الفريقين بالجولة السادسة من بطولة الدورى الممتاز ، باستاد الشرطة بالعباسية

وشهدت المباراة إلغاء هدف لفريق البنك الأهلى ، و الذى أحرزه محمد مجدى فى مرمى بيراميدز بداعى التسلل بعد اللجوء للفار ، و سجل اللاعب الهدف فى الدقيقة 35 من احداث المباراة التى تجمع الفريقين ، و لجأ محمد معروف حكم المباراة الى تقنية الفار و التى ألغت الهدف.

يخوض بيراميز اللقاء بتشكيل مكون من شريف إكرامي ، خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - محمد حمدي - أحمد فتحي، خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - رمضان صبحي - نبيل دونجا - عبد الله السعيد، خط الهجوم: جون أنطوي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة:مهدي سليمان - عبد الله بكري - إسلام عيسى - طارق طه - أحمد توفيق - محمود حمادة - أحمد الشيخ - محمد الجباس - إبراهيم عادل.

بينما جاء تشكيل البنك الاهلى ليضم محمود الزنفلي، محمد مجدى، محمد كوفى، أحمد ياسر، محمد جمال بسيوني، بهاء مجدي، معروف يوسف، فادى فريد، أسامة إبراهيم، موسى دياوارا، استيرلا