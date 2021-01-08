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الشوط الاول ..تعادل سلبى بين بيراميدز و البنك الاهلى فى الدورى

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القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة بيراميدز و البنك الاهلى بالتعادل السلبى ، فى المواجهة التى تجمع الفريقين بالجولة السادسة من بطولة الدورى الممتاز ، باستاد الشرطة بالعباسية 

وشهدت المباراة إلغاء هدف  لفريق البنك الأهلى ، و الذى أحرزه محمد مجدى  فى مرمى بيراميدز بداعى التسلل بعد اللجوء للفار   ، و سجل اللاعب الهدف فى الدقيقة 35 من احداث المباراة التى تجمع الفريقين ، و لجأ محمد معروف حكم المباراة الى تقنية الفار  و التى  ألغت الهدف.

يخوض بيراميز اللقاء بتشكيل مكون من شريف إكرامي ، خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - محمد حمدي - أحمد فتحي، خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - رمضان صبحي - نبيل دونجا - عبد الله السعيد، خط الهجوم: جون أنطوي.

 

ويتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة:مهدي سليمان - عبد الله بكري - إسلام عيسى - طارق طه - أحمد توفيق - محمود حمادة - أحمد الشيخ - محمد الجباس - إبراهيم عادل.

 

بينما جاء تشكيل البنك الاهلى ليضم  محمود الزنفلي، محمد مجدى، محمد كوفى، أحمد ياسر، محمد جمال بسيوني، بهاء مجدي، معروف يوسف، فادى فريد، أسامة إبراهيم، موسى دياوارا، استيرلا

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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