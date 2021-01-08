شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج : كل ما تريد معرفته عن مباراة الاهلي وسيراميكا الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب جماهير الأهلي مباراة الفريق اليوم أمام سيراميكا الليلة في الدوري حيث يرغب الجمهور في استعادة الفوز بعد التعادل السلبي في الجولة الماضية ، ونلقي في التقرير التالي الضوء على هذه المباراة :

س: ما هو موعد وملعب مباراة الأهلي وسيراميكا؟

ج: تقام المباراة في السابعة والنصف من مساء اليوم ،الجمعة بإستاد السويس الجديد،ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز ، ويخوض الأهلي مباراة الليلة بدافع الفوز بعد التعادل السلبي في الجولة الماضية أمام وادي دجلة.

س: ماذا فعل الأهلي في الجولات الأربعة التى خاضها حتى الأن؟

ج: الأهلي فاز في أول ثلاث جولات بالدوري أمام المقاصة وغزل المحلة والاتحاد السكندري بنتيجة (3_1) و(3_صفر) و(4_صفر) على التوالي قبل أن يتعثر في الجولة الرابعة أمام دجلة.

س: ماذا عن ترتيب الأهلي وسيراميكا في لقاء الليلة؟

ج: يحتل الأهلي المركز الثاني في جدول المسابقة برصيد 10 نقاط خلف الجونة المُتصدر بـ11 نقطة وأن كان الأهلي قد خاض مباراة أقل من الجونة ، فيما يحتل سيراميكا المركز السادس برصيد 7 نقاط جمعهم من 4 مباريات .

س: ما هي قائمة الأهلاي لمباراة سيراميكا الليلة؟

ج: تضم قائمة الأهلي لمباراة الليلة ، كلاً من : محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير، وأحمد رمضان بيكهام، وحسين الشحات، وأحمد نبيل كوكا، وسعد سمير، وياسر إبراهيم، ومحمود كهربا، وحمدي فتحي، ومحمد شريف، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وبدر بانون، وأليو ديانج، وطاهر محمد طاهر، وصلاح محسن، ومحمد مجدي قفشة، وعلي معلول، ووالتر بواليا، وأكرم توفيق.

وبذلك تشهد القائمة ظهور الكونغولي والتر بواليا مهاجم الفريق الجديد لأول مرة بعد التعاقد معه رسمياً مؤخراً لمدة أربعة مواسم تبدأ من يناير الجاري ، كما عاد لقائمة الأهلي ، محمد الشناوي الذي غاب عن مباراة العودة أمام سونيديب بسبب قرار الجهاز الفني إراحته وعاد أيضاً حسين الشحات الذى غاب عن لقاء سونيديب لنفس السبب.