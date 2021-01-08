شكرا لقرائتكم خبر عن حسام غالى يداعب الأهلى : هتاخدوا اللقب العاشر على إيدى إن شاء الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق حسام غالى نجم الاهلى ومنتخب مصر الاسبق على قرعة دوري الابطال الافريقى مؤكداً أن المجموعة الثانية تستحق لقب مجموعة الموت بينما أشار إلى أن مجموعة الزمالك تعد مجموعة متوازنة مشيراً إلى أن مجموعة الاهلى تمهد الطريق للتتويج بالنجمة العاشرة قائلا :" الاهلى هياخد العاشرة عشان تبقى بإيدى ان شاء الله" .

وأسفرت قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا المقامة حاليا في القاهرة، عن وقوع النادي الأهلي حامل لقب البطولة ضمن المجموعة التي تضم أندية فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني والمريخ السوداني ، حيث تبدأ مباريات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2021 في 12 فبراير 2021 بالجولة الأولى، وستنتهي بالجولة السادسة في 10 أبريل 2021.

ويشارك في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا 16 ناديا هم:

التصنيف الاول: الأهلي (مصر) – الوداد (المغرب) – مازيمبي (الكونغو) – الترجي (تونس).

التصنيف الثاني: الزمالك (مصر)- صن داونز (جنوب افريقيا)- حوريا كوناكري (غينيا) - فيتا كلوب (الكونغو).

التصنيف الثالث: سيمبا (تنزانيا) - مولوديه الجزائر (الجزائر)- بترو اتليتكو (أنجولا)- الهلال (السودان).

التصنيف الرابع : كايزر تشيفز (جنوب افريقيا)- تونغيث (السنغال) - شباب بلوزداد (الجزائر) – المريخ (السودن).

وتعتمد لائحة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بشكل أساسي على تصنيف الأندية بناء على تصنيف كاف للسنوات الخمس الأخيرة، إضافة على معايير تضعها لجنة مسابقات الأندية في الحالات الطارئة وفقًا لرؤية الأعضاء.

ويعتمد تصنيف كاف للسنوات الخمس الأخيرة على نتائج الأندية في البطولات التي يشرف عليها، وبناء عليه فإن كل فريق يحصد نقاط من مشاركاته في السنوات الخمس الأخيرة ويختلف معامل قيمة كل بطولة حسب تاريخها حيث أن بطولة 2019-2020 تمنح معامل نقاط أكثر من سابقتها وهكذا حتى السنة الخامسة.

جدير بالذكر أن الأهلي هو حامل لقب البطولة بالفوز على غريمه الزمالك 2-1 في نهائي القرن، ويحمل الرقم القياسي في عدد التتويج باللقب الإفريقي برصيد 9 ألقاب.