شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى بعد قرعة دوري الابطال الافريقى : مستعدون لاقتناص النجمة العاشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - داعبت الصفحة الرسمية للنادى الاهلى عبر تويتر جماهير ناديها عقب قرعة دوري الابطال الافريقى ، حيث علقت قائلة :"حامل اللقب والأكثر تتويجاً بالبطولة مستعد لاقتناص النجمة العاشرة" ، ويعد الأهلي هو حامل لقب البطولة بالفوز على غريمه الزمالك 2-1 في نهائي القرن، ويحمل الرقم القياسي في عدد التتويج باللقب الإفريقي برصيد 9 ألقاب.

وأسفرت قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا المقامة حاليا في القاهرة، عن وقوع النادي الأهلي حامل لقب البطولة ضمن المجموعة التي تضم أندية فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني والمريخ السوداني ، حيث تبدأ مباريات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2021 في 12 فبراير 2021 بالجولة الأولى، وستنتهي بالجولة السادسة في 10 أبريل 2021.

ويشارك في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا 16 ناديا هم:

التصنيف الاول: الأهلي (مصر) – الوداد (المغرب) – مازيمبي (الكونغو) – الترجي (تونس).

التصنيف الثاني: الزمالك (مصر)- صن داونز (جنوب افريقيا)- حوريا كوناكري (غينيا) - فيتا كلوب (الكونغو).

التصنيف الثالث: سيمبا (تنزانيا) - مولوديه الجزائر (الجزائر)- بترو اتليتكو (أنجولا)- الهلال (السودان).

التصنيف الرابع : كايزر تشيفز (جنوب افريقيا)- تونغيث (السنغال) - شباب بلوزداد (الجزائر) – المريخ (السودن).

وتعتمد لائحة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بشكل أساسي على تصنيف الأندية بناء على تصنيف كاف للسنوات الخمس الأخيرة، إضافة على معايير تضعها لجنة مسابقات الأندية في الحالات الطارئة وفقًا لرؤية الأعضاء.

ويعتمد تصنيف كاف للسنوات الخمس الأخيرة على نتائج الأندية في البطولات التي يشرف عليها، وبناء عليه فإن كل فريق يحصد نقاط من مشاركاته في السنوات الخمس الأخيرة ويختلف معامل قيمة كل بطولة حسب تاريخها حيث أن بطولة 2019-2020 تمنح معامل نقاط أكثر من سابقتها وهكذا حتى السنة الخامسة.