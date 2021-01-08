البنك الأهلي يوقف صحوة بيراميدز في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أجبر البنك الأهلي ضيفه بيراميدز على التعادل السلبي في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب إستاد كلية الشرطة مساء الجمعة، ضمن منافسات الأسبوع السادس للدوري المصري الممتاز.

ولم ينجح بيراميدز في التغلب على البنك الاهلي بعدما فشل الفريقان في ترجمة الفرص التي أتيحت لهما خلال المباراة، ليتقاسما نقاط المباراة.

وبهذه النتيجة، يرفع البنك الأهلي الصاعد حديثا للدوري الممتاز رصيده إلى ست نقاط من ست مباريات ليرتقي إلى المركز العاشر في الدوري المصري.

فيما أصبح بيراميدز، الذي فاز في المباراتين السابقتين، في المركز الخامس بعدما رفع رصيده إلى ثماني نقاط من خمس مباريات.

تشكيل البنك الأهلي: محمود الزنفلي، أسامة إبراهيم، محمد مجدي، محمد كوفي، بهاء مجدي، محمد بسيوني، معروف يوسف، موسى دياوارا، فالديميرو استريلا، أحمد ياسر، فادي فريد.

تشكيل بيراميدز: شريف إكرامي، أحمد فتحي، أحمد أيمن منصور، علي جبر، محمد حمدي، نبيل دونجا، عمر جابر، رمضان صبحي، عبدالله السعيد، إيريك تراوري، جون أنطوي.