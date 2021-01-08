" لا أملك أي معلومات" .. مدرب تونجيت يعلق لمصراوي على مواجهة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قال يوسوف دابو المدير الفني لفريق تونجيت السنغالي إن مجموعة فريقه بدوري أبطال أفريقيا جيدة المستوى، مشددًا أنه لا يملك المعلومات اللازمة عن المنافسين.

وكانت قرعة دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا قد جرت اليوم الجمعة في مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في القاهرة.

وأوقعت هذه القرعة الفريق السنغالي ضمن المجموعة الرابعة رفقة الترجي التونسي، الزمالك، مولودية الجزائر.

وأضاف دابو من خلال تصريحات خاصة لمصراوي : "المجموعة جيدة المستوى، ليس لدي المعلومات اللازمة عن المجموعة لكن لدي الوقت الكافي واللازم من أجل جمع كل المعلومات، سنحرص على استغلال كل كل الفرص على أمل التأهل."

وسيحل الزمالك ضيفًا على الفريق السنغالي ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات.

وكان فريق تونجيت السنغالي قد فجر أكبر مفاجآت دوري الأبطال في النسخة الجارية بعد أن أقصى الرجاء المغربي.