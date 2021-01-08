حسام غالي: أتمنى أن تكون يدي أول طريق العاشرة للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تمنى لاعب الأهلي والمنتخب السابق، حسام غالي، أن تكون نتائج القرعة التي سحبها لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا جيدة على ممثلي بلاده الأهلي والزمالك.

وأشار غالي، خلال حفل سحب القرعة، إلى أنه يرى أن مجموعة الزمالك ليست صعبة جداً بينما يرى الأهلي في مجموعة جيدة يستطع المنافسة والتأهل لدور الثمانية من المسابقة.

وأتم لاعب الأهلي تصريحاته بقوله:"أتمنى تكون العاشرة على يديّ وكل التوفيق لجميع الفرق وتكون بداية جيدة في أفريقيا".

ووقع الأهلي حامل اللقب في مجموعة ضمت معه فيتا كلوب الكونغولي، سيمبا التنزاني والمريخ السوداني، فيما تواجد الزمالك الوصيف في المجموعة الرابعة التي تضم كلاً من الترجي التونسي، مولودية الجزائر وتونجيبت السنغالي.