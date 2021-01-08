إقالة مدرب سيمبا منافس الأهلي بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:

أعلن نادي سيمبا بطل تنزانيا عن إقالة مدربه البلجيكي سفين فاندينبروك على الرغم من قيادة الفريق للتأهل لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ونشر النادي التنزاني بيانًا صحفيًا أكد فيه إقالة المدرب جاء فيه: "مجلس إدارة نادي سيمبا قرر إقالة المدرب فاندينبروك بالتراضي، ونحب أن نوجه الشكر للمدرب على الفترة التي قضاها على رأس القائمة الفنية للفريق والتي قاد فيها الفريق للتأهل لمجموعات دوري الأبطال."

وقررت إدارة النادي تعيين المدرب المساعد سيليماني ماتولا لحين التعاقد مع مدير فني جديد.

وتأهل سيمبا إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بعد تخطي عقبة بلاتينيوم من زيمبابوي.

وكانت قرعة دوري أبطال أفريقيا والتي جرت اليوم في مقر كاف في العاصمة القاهرة قد أوقعت سيمبا في طريق حامل لقب البطولة الأهلي.