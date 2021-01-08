"بالمواعيد وجدول المباريات".. مشوار سهل للأهلي وأصعب للزمالك في دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

جاء ترتيب مباريات الأهلي والزمالك أسهل نسبيًا للفريق الأحمر الذي يلعب جولتين فى الدور الأول على ملعبه عكس الأبيض.

اسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا التي سحبت اليوم في العاصمة المصرية القاهرة عن وقوع الأهلي والزمالك في المجموعة الأولي والرابعة.

وجاء الأهلي في المجموعة الأولى التي ضمت: فيتا كلوب من الكونغو الديمقراطية وسيمبا التنزاني والمريخ السوداني، فيما وقع الزمالك في المجموعة الرابعة التي ضمت: الترجي التونسي ومولودية الجزائر وتونجيت السنغالي.

ويواجه الزمالك في الجولة الثالثة الترجي في رادس قبل مواجهة نفس الفريق في القاهرة بالجولة الرابعة فيما يلعب مع تونجيت السنغالي في معقله في الجولة الثانية.

ويلعب الأهلي ضد المريخ السوداني وفيتاكلوب في الدوري الأول على أرضه فيما يخرج لملاقاة سيمبا في الدور الأول.

وجاءت ترتيب المياريات والمواعيد كالتالي:

الجولة الأولى 12/13 فبراير 2021: الأهلي والمريخ (القاهرة)، الزمالك ومولودية الجزائر (القاهرة).

الجولة الثانية23 فبراير 2021: سيمبا والأهلي (تنزانيا)، تونجيت والزمالك (السنغال).

الجولة الثالثة 5/6 مارس 2021: الأهلي وفيتاكلوب (القاهرة)، الترجي والزمالك (تونس).

الجولة الرابعة 16 مارس 2021: فيتاكلوب والأهلي (الكونغو الديمقراطية)، الزمالك والترجي (القاهرة).

الجولة الخامسة 2/3 أبريل 2021: المريخ والأهلي (السودان)، مولودية الجزائر والزمالك (الجزائر).

الجولة السادسة 9/10 أبريل 2021: الأهلي وسيبما (القاهرة)، الزمالك تونجيت (القاهرة).