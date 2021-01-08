تعرف على مواعيد مباريات الأهلي والزمالك ببطولة دوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

اسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا التي سحبت اليوم في العاصمة المصرية القاهرة عن وقوع الأهلي والزمالك في المجموعة الأولي والرابعة .

وجاء الأهلي في المجموعة الأولى التي ضمت: فيتا كلوب من الكونغو الديمقراطية وسيمبا التنزاني والمريخ السوداني فيما وقع الزمالك في المجموعة الرابعة التي ضمت: الترجي التونسي ومولودية الجزائر وتونجيت السنغالي.

مواعيد مباريات دور المجموعات:

الجولة الأولى: 12/13 فبراير 2021.

الجولة الثانية: 23 فبراير 2021.

الجولة الثالثة: 5/6 مارس 2021.

الجولة الرابعة: 16 مارس 2021.

الجولة الخامسة: 2/3 أبريل 2021.

الجولة السادسة: 9/10 أبريل 2021.