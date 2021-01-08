محمد صلاح مرشح لحصد جائزة جديدة في بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز قائمة اللاعبين المرشحين لحصد جائزة لاعب الشهر في بريميرليج، والتي شهدت تواجد الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول.

وينافس صلاح سبعة لاعبين على حصد الجائزة، وهم: أنور الغازي (أستون فيلا)، برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد)، إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا)، بن ميي (بيرنلي)، ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد)، توماس سوتشيك (وست هام)، جون ستونز (مانشستر سيتي).

ويقود صلاح سباق الحذاء الذهبي برصيد 13 هدفا، حيث أحرز خمسة أهداف وصنع هدفين في ست مباريات لعبها مع ليفربول خلال شهر ديسمبر، ليساهم في تحقيق ثلاث انتصارات لفريقه مقابل ثلاث تعادلات.

وسجل صاحب الـ28 عاما هدفا وقدم تمريرة حاسمة في مواجهة وولفرهامبتون، وسجل ضد كل من فولهام وتوتنهام هوتسبير، وشارك من مقاعد البدلاء ليسجل هدفين ويصنع هدفًا في الفوز على كريستال بالاس بنتيجة (7-0)، قبل أن يغيب عن التسجيل في مواجهتي وست برومتش ونيوكاسل.

ومن المقرر غلق باب التصويت الجماهيري قبل الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة يوم الإثنين المقبل 11 يناير، وسيتم الجمع بين أصوات الجمهور وأصوات قادة الأندية العشرين ولجنة من خبراء كرة القدم لتحديد الفائز، الذي سيتم الكشف عنه الأسبوع المقبل.