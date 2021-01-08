المقاولون العرب 2005 يفوز على حلوان البلد بسداسية نظيفة

مدرب حراس مرمى وهانى عدلى إداري وأحمد منير علاج طبيعي وحمادة الشرقاوى عامل الفريق تحت قيادة محمد رضوان رئيس القطاع وعبدالفتاح صالح المدير الإدارى للقطاع المشرف العام على الكرة وعضو مجلس الادراة المهندس محمد عادل.

يقود جهاز فنى لفريق المقاولون أحمد سعيد مدير فنى وكريم رضوان مدرب عام وأيمن هريدى

أحرز أهداف المقاولون مهند محمد هدفين وهدف لكلا من يوسف عبدالله وأحمد

ياسر رشاد - القاهرة - فاز فريق المقاولون العرب لمواليد 2005، علىحلوان البلد بسداسية نظيفة، فى دورى منطقة القاهرة مواليد 2005.

محمد ايمن

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