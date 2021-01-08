بث مباشر | مشاهدة مباراة الاهلي السعودي والقادسية اليوم في الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - يستقبل استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية (الراكة) مباراة هامه تجمع بين الأهلي السعودي والقادسية، مساء اليوم الجمعة 8 يناير، في إطار منافسات الجولة الثانية عشر من “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم 2020/2021.

متابعي الوفد ستكونو على موعد نقل رابط البث المباشر لمباراة الاهلي ضد القادسية اليوم، وذلك مع إنطلاق صافرة البداية المقرر لها في تمام الساعة 5:55 بتوقيت مكة المكرمة، أي الخامسة إلا خمسة دقائق بتوقيت القاهرة، وستنقل المواجهة على الهواء عبر قناة السعودية الرياضية HD3 بأداء صوتي للمعلق جعفر الصليح.

الأهلي السعودي الفريق الذي يناطح الهلال على الصدارة ويقدم مستوى مميز هذا الموسم، وقع في

الحفرة الجولة الماضية وسقط في فخ الهزيمة من التعاون بثلاثية نظيفة، ليتجمد رصيده عند النقطة 22 ويرفض هدية الشباب بالتعادل مع الهلال الذي يتصدر الجدول برصيد 24 نقطة.

الإمبراطور الذي أنهى تحضيراته لهذه الموقعة بكل قوة وعمل على تصحيح الأخطاء التي وقع بها في المباراة الماضية، ويأمل بأن ينجح الفريق في عدم تكراراها لأن الوقوع بها مرة أخرى تحرمه من المنافسة على الصدارة وقد يتراجع إلى الخلف، لذا سيكون تركيزهم اليوم كبيرة وعالي.

كتيبة الأهلي هدفها الأساسي في معركة اليوم داخل المستطيل الأخضر هو التركيز

العالي من أجل استعادة عزف نغمة الانتصارات من جديد واقتناص النقاط الثلاث بنجاح لمحاولة التربع على الصدارة في حال تعثر الهلال أمام الباطن بنفس الجولة أومواصله الضغط على المتصدر.

وعل الجهة الأخرى، يدخل القادسية اللقاء بمعنويات جيدة بعد التعادل الماضي أمام الرائد بهدفين لكل منهما، ليرفع رصيده إلى 14 نقطة في المركز العاشر على جدول الترتيب.

فارس الشرقية يدرك صعوبة الخصم وهدفه، ولكن هو الأخر لديه نفس الهدف لذا سيحاول بشراسة القتال في لقاء اليوم لتصحيح المسار والعودة إلى سكة الانتصارات وتقديم مباراة تليق به لخطف النقاط الثلاث من الخصم للتقدم أكثر على جدول الترتيب.