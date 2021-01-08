" كورة اون لاين " مشاهدة مباراة أستون فيلا وليفربول | بث مباشر | بتاريخ 08-01-2021 كأس الإتحاد الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف أستون فيلا نظيره ليفربول في العاشرة إلا الربع من مساء اليوم الجمعة، على ملعب "فيلا بارك"، ضمن مواجهات الدور الثالث من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي، لموسم 2020-2021، والتي يحمل لقبها من الموسم الماضي فريق آرسنال، بعد الفوز على تشيلسي في النهائي 2-1.

ويحيط الغموض بموقف المباراة بعد إعلان أستون فيلا أمس الخميس، إغلاق مقر التدريبات لتفشي عدد من إصابات كورونا بين لاعبي الفريق.

ويسعى ليفربول بقيادة مديره الفني يورجن كلوب إلى تحقيق الفوز في مواجهة الليلة، والتأهل لدور الـ32، بعد سلسلة الاخفاقات الأخيرة في الدوري الإنجليزي، حيث باتت صدارة البريميرليج مهددة بعد عدم تحقيق الانتصار في آخر 3 مواجهات.

ومن المنتظر أن يجري كلوب تغييرات محدودة على تشكيل ليفربول في لقاء اليوم، كما أشار في المؤتمر الصحفي للقاء

أمس الخميس، وإن كان من المستبعد الدفع بالنجم المصري محمد صلاح من بداية المباراة، في ظل ارغبة لاعطاء الفرسة لعدد من اللاعبين.

في المقابل، يغيب الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه عن تشكيل أستون فيلا بداعي الإصابة، في حين من المنتظر أن يبدأ أحمد المحمدي اللقاء.

أستون فيلا ضد ليفربول



وقال كلوب في المؤتمر الصحفي للقاء

:"التوقيع مع مدافع؟ لن أنفي تماما الفكرة لكنها مستبعدة بالنسبة لنا بسبب الوضع العالمي، انه وضع صعب على الاندية والناس عامةً، بعض الاندية تعاني من مشاكل مالية لكن في ليفربول المُلاّك مسؤولون للغاية، لا أعلم إن كنا سنوقع مع مدافع أم لا، التوقيع مع مدافع الان سيكون قرار قصير المدى وهو ليس شيئًا صائبًا لذا علينا التعامل مع الأمر، الوضع صعب على العالم كله فلماذا تتخيلون إنه ليس كذلك بالنسبة للأندية؟".

وعن انتهاء عقد فينالدوم الصيف المقبل، قال كلوب :"عقد جيني؟ لقد قلت كل شيء، أنا احبه كلاعب وكشخص، ليس هنالك شيء آخر لقوله، لو تم اتخاذ أي قرار لعَلِمتُم به".

وواصل قائلا :"كأس الاتحاد؟ لم نتقدم لأدوار متقدمة أبداً، لست سعيداً بالتعادلات والهزائم التي حققناها بهذه البطولة، لدينا مباراة صعبة ضد الفيلا، أنا دوماً آخذ كأس الاتحاد الإنجليزي على محمل الجد لكن لايمكننا أن ننسى شدة هذه الفترة".

وتقام اليوم أيضا في العاشرة إلى الربع مساء، مواجهة وولفرهامبتون أمام كريستال بالاس على ملعب "مولينيو" في الدور ذاته.