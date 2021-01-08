مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا بث مباشر

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت صحيفة "ذا أثليتك بريطانيا"، موقف نادي ليفربول، من السفر إلى مدينة برمنجهام، للعب على ملعب "فيلا بارك"، لخوض مواجهة أستون فيلا، في كأس الاتحاد الإنجليزي.

ومن المُقرر أنّ يستقبل أستون فيلا، نظيره ليفربول، اليوم الجمعة، في تمام الساعة العاشرة ألا ربع بتوقيت القاهرة، على ملعب "فيلا بارك"، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من كأس إنجلترا.

وكان نادي أستون قد أغلق ملعب التدريب، بعد اكتشاف عدد كبير من الحالات الإيجابية بفيروس كورونا.

وقالت الشبكة في تقريرها: "ليفربول لا يُخطط لعدم مواجهة أستون فيلا، حيث من المتوقع انّ يُسافر صباح اليوم الجمعة لـ برمنجهام من أجل خوض المباراة".

وأضافت: "رغم إغلاق ملعب التدريب، وتفشي كورونا بين لاعبي الفريق

الأول ألا أنّ ليفربول سيسافر بالفعل".

واختتمت الشبكة تقريرها قائلة: "ليفربول يريد أنّ يتجنب أي تأجيل للمباراة حتى لا يؤثر ذلك على رُوزْنامة المباريات لـ بطل الدوري الإنجليزي، وسافر في انتظار قرار الاتحاد الإنجليزي النهائي".