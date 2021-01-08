مشاهدة رابط البث المباشر لمباراه ليفربول ضد استون فيلا aston villa vs liverpool في كاس الاتحاد الانجيلزي

ياسر رشاد - القاهرة - تشكيلة ليفربول المتوقعة ضد أستون فيلا

تشكيلة ليفربول المتوقعة ضد أستون فيلا ضمن منافسات الدور الثالث من البطولة واليوم خارج ملعبه من المتوقع ان يلعب ليفربول المباراة بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمي أليسون ، وفي خط الدفاع أندي روبرتسون - فابينهو - جوردان هندرسون - ألكسندر أرنولد ، وفي خط الوسط جورجينيو فاينالدوم - جيمس ميلنر - كيرتس جونز ، وفي خط الهجوم ساديو ماني - روبيرتو

فيرمينو - محمد صلاح.

تشكيلة أستون فيلا المتوقعة ضد ليفربول

تشكيلة أستون فيلا المتوقعة ضد ليفربول اليوم على ملعبه في بطولة الكاس من المتوقع ان يبدا فريق استون فيلا المواجهة بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمي إمليانو مارتينيز ، وفي خط الدفاع مات تارجت - تريوني مينجس - إرزي كوناسا - ماتي كاش ، وفي خط

الوسط دوجلاس لويز - جون مكجين ، وفي خط الوسط الهجومي بيرتراند تراوري - جاك جريليتش - أنور الغازي ، وفي خط الهجوم أولي واتكينس.

بطاقة مباراة ليفربول وأستون فيلا

البطولة كأس الإتحاد الإنجليزي

الجولة الدور الثالث

موعد المباراة 08-01-2021

توقيت المباراة 9:45 مساءاً بتوقيت مصر

القناة الناقله بي ان سبورت 1

معلق المباراة رؤوف خليف

ملعب المباراة فيلا بارك