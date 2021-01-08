مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا بث مباشر اليوم بتاريخ 08-01-2021 في كأس الإتحاد الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - مشاهدة رابط البث المباشر لمباراه ليفربول ضد استون فيلا aston villa vs liverpool في كاس الاتحاد الانجيلزي ، حيث من المقرر اليوم ان يلتقي نادي استون مستقبل المباراة من امام نظيره فريق ليفربول يوم الجمعه الموافق 8 يناير في الدور الثالث من كاس الاتحاد الانجيلزي علي ملعب فيلا بارك معقل فريق استون فيلا مستضيف عليه اللقاء ، وسوف تبدا اليوم الجمعة مباراة ليفربول واستون فيلا في تمام الساعه العاشره الاربع بتوقيت القاهره والساعه الحاديه الاربع بتوقيت السعوديه وسوف يذاع اللقاء علي قناه بين سبورت 1 بتعليق رؤوف خليف.

مباراة ليفربول وأستون فيلا

يحل فريق ليفربول متصدر الدوري

الانجيلزي للموسم الحالي ضيفا من امام نظيره فريق استون فيلا في الدور الثالث في كاس الاتحاد الانجيلزي ويدخل فريق ليفربول اللقاء وهو يعيش فتره من تراجع النتائج في الدوري وقد خسرالفريق في اخر مباراه له في الدوري من امام خصمه فريق ساوثهامبتون في المباراة التي انتهت بهدف وحيد بدون رد وهو لم يحقق الانتصار في اخر ثلاث مباريات ، ويريد فريق ليفربول الفوز في مواجهه اليوم من اجل استعاد الثقه و تعويض الخساره التاريخيه التي كانت علي يدي فريق استون فيلا في الدوري للموسم الحالي في البداية.

موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا

وعلي الجانب الاخر يستضيف فريق استون فيلا فريق ليفربول يوم الجمعه في الدور الثالث من كاس الاتحاد الانجيلزي ويدخل فريق استون فيلا مواجهه اليوم وهو قادم من الخساراه في اخر مباراه له في الدوري الانجيلزي الممتاز من امام فريق مانشستر يونايتد بنتيجه هدفين مقابل هدف ، ويريد فريق استون فيلا تحقيق مفائجة اليوم من جديد امام ليفربول الذى يعاني في اخر المباريات لتكون مفاجئة من مفاجئات الكاس بالفوز اليوم علي فريق ليفربول علي ارضيه ملعبه.