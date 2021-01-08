شوط أول سلبي بين البنك الأهلي وبيراميدز

ياسر رشاد - القاهرة - انتهى الشوط الأول من مباراة البنك الأهلي وبيراميدز، بالتعادل السلبي بين الفريقين خلال اللقاء المقام بينهما على ستاد الشرطة بالعباسية، ضمن منافسات الأسبوع السادس من كسابقة الدوري المصري

الممتاز.وانحصر اللعب بين الفريقين في وسط الملعب، في ظل التحفظ الذي يلعب به فريق البنك الأهلي من خلال تمركز اللاعبين في وسط الملعب.ولم يشهد الشوط الأول أي فرصًا من جانب الفريقين، حيث سيطر الأداء الدفاعي على اللاعبين.وسجل البنك الأهلي هدفًا في مرمى شريف إكرامي من ضربة رأسي لمحمد مجدي مدافع الفريق لكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل.