نتيجة قرعة دوري ابطال افريقيا..الزمالك في مجموعة حديدية والهلال في مجموعة الموت

سحبت ظهر اليوم الجمعة قرعة دور مجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2021/2020 في مقر الكاف بالقاهرة، وأسفرت عن وقوع الزمالك المصري في مجموعة حديدية تضم بطل تونس “الترجي” وكبير الجزائر “المولودية”.

وكان الفريق الرابع بالمجموعة الرابعة هو “تنغيث” السنغالي الذي فجر مفاجأة من عيار ثقيل بإخراج الرجاء المغربي من الدور الإقصائي الثاني على ملعب محمد الخامس.

أما حامل اللقب “الاهلي” فوقع في مجموعة متوازنة تضم أندية المريخ السودانى وسيمبا التنزاني وفيتا كلوب الكونجولي.

وتعد المجموعة الثانية هي الاكثر قوة وصعوبة حيث تضم أندية شباب بلوزداد الجزائري والهلال السوداني وصن داونز الجنوب أفريقي ومازيمبي الكونجولي.

فيما يلي قرعة دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا لكرة القدم والتي سحبت اليوم الجمعة في العاصمة المصرية القاهرة.

المجموعة الأولى..

فيتا كلوب من جمهورية الكونجو الديمقراطية

الأهلي المصري

المريخ السوداني

سيمبا التنزاني

المجموعة الثانية..

شباب بلوزداد الجزائري

مازيمبي من جمهورية الكونجو الديمقراطية

ماميلودي صن داونز من جنوب افريقيا

الهلال السوداني

المجموعة الثالثة..

بيترو أتليتيكو الأنجولي

هورويا الغيني

الوداد المغربي

كايزر تشيفس من جنوب افريقيا

المجموعة الرابعة..

مولودية الجزائر الجزائري

الزمالك المصري

تينجيت السنغالي

الترجي التونسي

وتقام مباريات دور المجموعات ما بين فبراير المقبل وأبريل بينما يتأهل أول فريقين في كل مجموعة لدور الثمانية.