بث مباشر | مشاهدة مباراة النصر والعين في الدوري السعودي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “النصر والعين” في إحدى مباريات اليوم الجمعة 8-1-2021 ضمن الجولة 12 من الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

ينقل بث المباشر مباراة “النصر والعين” على قناة السعودية الرياضية 4، بصوت المعلق “عبد الله الغامدي”.

وتقام مواجهة النصر والعين على استاد الملك فهد الدولي، وينطلق البث المباشر في تمام الساعة 19:55 بتوقيت السعودية، 18:55 بتوقيت مصر، 16:55 بتوقيت جرينتش.

أقال نادي النصر مدربه البرتغالي “روي فيتوريا” قبل مواجهة الفيصلي في الجولة الماضية، ليصعد مدرب الفئات السنية الصغرى، الكرواتي “ألين هورفات” الذي حقق الانتصار بنتيجة (3-2)، ليقترب العالمي من الخروج من منطقة الهبوط.

ويتواجد النصر في المركز 14 في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 11 نقاط، وبفارق الأهداف عن منطقة الأمان التي يتواجد فيها فريق “الباطن”.

واستعاد النصر خدمات “أيمن يحيى وعبد المجيد الصليهم”، حيث شارك الثنائي في التدريبات الجماعية خلال الأيام القليلة الماضية بعد تعافيهما من الإصابة، وأصبح قرار مشاركتهم في مباراة اليوم في يد المدرب هورفات.

في المقابل، تلقى نادي العين الخسارة السابعة له هذا الموسم في الدوري السعودي على يد “أبها” في الجولة الماضية، ليصبح بجانب ضمك أكثر الفرق تعرضًا للهزيمة في المسابقة حتى الآن.

ويقبع نادي العين خلف النصر مباشرة في جدول الترتيب حيث يتواجد في المركز 13 برصيد 10 نقاط، وسجل لاعبوه 15 هدف، واستقبلت شباكه 20 هدف كثاني أضعف خط دفاع في الدوري السعودي.

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