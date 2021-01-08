شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي في مواجهة المريخ وسيمبا وفيتا كلوب بدور المجموعات الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أقيمت، اليوم الجمعة، قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، حيث أسفرت عن وقوع الأهلي في المجموعة الأولى وتضم: المريخ السوداني، وسيمبا التنزاني، وفيتا كلوب الكونغولي.

وفيما يلي نتائج القرعة:

المجموعة الأولى

المريخ السوداني

سيمبا التنزاني

فيتا كلوب الكونغولي

الأهلي

المجموعة الثانية

شباب بلوزداد الجزائري

الهلال السوداني

صن داونز الجنوب أفريقي

مازيمبي الكونغولي

المجموعة الثالثة

كايزر تشيفز الجنوب أفريقي

بيترو أتلتيكو الأنجولي

حوريا الغيني

الوداد المغربي

المجموعة الرابعة

تونجيت السنغالي

مولودية الجزائر

الزمالك

الترجي