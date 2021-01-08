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الزمالك يصطدم بالترجي والمولودية وتونجيت بدور المجموعات الأفريقي

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عمرو عتريس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

أقيمت، اليوم الجمعة، قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، حيث أسفرت عن وقوع الزمالك في المجموعة الرابعة التي تضم تونجيت السنغالي، ومولودية الجزائر، والترجي التونسي.

وفيما يلي نتائج القرعة:

المجموعة الأولى
المريخ السوداني
سيمبا التنزاني
فيتا كلوب الكونغولي
الأهلي

المجموعة الثانية
شباب بلوزداد الجزائري
الهلال السوداني
صن داونز الجنوب أفريقي
مازيمبي الكونغولي

المجموعة الثالثة
كايزر تشيفز الجنوب أفريقي
بيترو أتلتيكو الأنجولي
حوريا الغيني
الوداد المغربي

المجموعة الرابعة
تونجيت السنغالي
مولودية الجزائر
الزمالك
الترجي

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    146,809

  • تعافي

    116,775

  • وفيات

    8,029

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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