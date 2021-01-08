شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يجتمع بلاعبي الزمالك ويطالبهم باستمرار الانتصارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

عقد البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين على هامش المران الجماعي على استاد عبداللطيف أبورجيلة في حضور عبدالحليم على، مدير الكرة.

وطلب باتشيكو من اللاعبين خلال الجلسة ضرورة مواصلة العمل الجاد والحفاظ على النتائج الإيجابية واستمرار سلسلة الانتصارات لاعتلاء الصدارة.

ويستعد الفريق لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها، غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري العام.

يذكر أن الفريق افتتح مشواره في بطولة الدوري بالفوز على المقاولون العرب بهدفين دون رد، ثم تعادل مع بيراميدز إيجابيا بهدف لمثله، وبعدها فاز على سموحة بهدفين دون رد، ثم فاز على إنبي بهدفين لهدف.