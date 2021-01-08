شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكثف مفاوضاته لضم «مجلي» المقاولون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

دخلت إدارة نادي الزمالك في مفاوضات مع لاعب وسط فريق المقاولون العرب، محمد مجلي، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الجارية.

وعلمت «المصرى اليوم» أن اللاعب رحّب بالانتقال لصفوف الزمالك، بشرط موافقة ناديه، خاصة أنه مازال مرتبطًا بعقد سارٍ مع ذئاب الجبل.

وكان مجلي نال إشادة كبيرة من جانب مسؤولي الزمالك السابقين والحاليين، الذين أبدوا رغبتهم في التعاقد مع اللاعب، خاصة أن اللاعب يجيد الأدوار الهجومية في وسط الملعب، حيث يسعى لضم بديل جيد للتونسي فرجاني ساسي.